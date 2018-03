Gewapende overval op Chinees restaurant in Waalwijk

WAALWIJK - Chinees restaurant De Pauw aan de Sint Antoniusstraat in Waalwijk is zaterdagavond overvallen. De overvaller sloeg op de vlucht. De politie is in de omgeving van het restaurant op zoek naar de dader.

Het zou gaan om een getinte man van tussen de veertig en vijftig jaar oud. Hij heeft mogelijk een vuurwapen bij zich.

Burgernet

Er is een Burgernetmelding verspreid. Het is niet duidelijk of de man iets heeft meegenomen.