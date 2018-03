Willem II speelt kansloze wedstrijd in Friesland, nederlaag tegen sc Heerenveen

HEERENVEEN - Willem II heeft de zege op Roda JC geen goed vervolg kunnen geven. In Friesland ging het kansloos onderuit tegen sc Heerenveen. De ploeg van trainer Erwin van de Looi stapte uiteindelijk met een 2-0 nederlaag van het veld.





Trainer Erwin van de Looi heeft wat wijzigingen doorgevoerd in zijn selectie. Eyong Enoh heeft een basisplaats, Pedro Chirivella heeft plaats moeten maken voor de middenvelder uit Kameroen. Jordy Croux heeft ook weer een basisplaats, ten koste van Thom Haye. Ismail Azzaoui zit helemaal niet bij de selectie. De buitenspeler heeft last van zijn knie.

De wijzigingen in zijn opstelling leverde Van de Looi niet het gewenste resultaat. Binnen een kwartier keken de Tricolores tegen een achterstand aan. Linksback Lucas Woudenberg kreeg alle ruimte om uit te halen. Vanaf de rand van het strafschopgebied deed hij dat ook, zijn schuiver ging via de binnenkant van de paal in het doel.





Na een half uur spelen had Willem II nog geen enkele echte kans gecreëerd in Heerenveen. Vand e Looi stond regelmatig buiten zijn dug-out om aanwijzingen naar zijn ploeg te schreeuwen. Het tempo lag niet hoog, er werden veel fouten en overtredingen gemaakt en veel mogelijkheden kreeg de Tilburgse ploeg ook niet.

In de rust kreeg Van de Looi de kans om het een en ander recht te zetten. Maar goede bedoelingen ten spijt was het twee minuten na de theepauze eigenlijk klaar voor Willem II. Denzel Dumfries gooide de bal voor, precies tussen de verdedigers en de doelman van Willem II. Reza Ghoochannejhad profiteerde en werkte de bal kort na rust tegen de touwen: 2-0.

In de rest van de wedstrijd kreeg Willem II het niet voor elkaar echte kansen te creëren, waardoor het uiteindelijk een kansloze nederlaag leed.