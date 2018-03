Strijd niet voor niets geweest, eindelijk langere stapavonden in Breda

BREDA - Er is lang voor gestreden en binnenkort is het zover: dan wordt het eerste feest in Breda gehouden dat tot 6 uur in de ochtend duurt. Een van de mensen die pleitten voor langere openingstijden, Billy Zomerdijk, is blij. "Jajajajaja", laat hij op Facebook weten.

Het had flink wat voeten in de aarde. Vier Bredase ondernemers begonnen in september een petitie dat clubs tot zes uur open kunnen blijven. "De stad loopt gewoon leeg. Het wordt steeds rustiger op de stapavonden", vertelde Zomerdijk aan Omroep Brabant. Ruimere sluitingstijden kunnen die trend tegengaan, vonden de ondernemers.

Handtekeningen

Binnen een paar uur tijd waren er al duizend handtekeningen verzameld. In totaal kwamen er bijna tweeduizend steunbetuigingen. En ook de politiek pikte het signaal op. GroenLinks, VVD en SP pleitten met succes voor een proef. Volgens de partijen is Breda een broedplaats voor dj-talent en moet dat ook zo blijven. De openingstijden gelden overigens alleen voor grotere clubevents, dus niet voor cafés en kroegen.

De eerste keer dat het gaat gebeuren is op 14 april, bij het technofeest Broeikas in de Graanbeurs. De kaartverkoop start maandag.