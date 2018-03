Ontvlambare NAC-coach Stijn Vreven opnieuw naar tribune gestuurd

BREDA - NAC-trainer Stijn Vreven is zaterdagavond voor de derde keer dit seizoen naar de tribune gestuurd. Dit keer al na vijf minuten tijdens het thuisduel tegen Feyenoord.

Stijn Vreven ontplofte in de beginfase van het duel NAC-Feyenoord. Zijn spits Sadiq Umar ging al na vijf minuten spel naar de grond in het zestienmetergebied van de Rotterdammers. De actie van Feyenoord-keeper Jones werd echter niet bestraft door scheidsrechter Bas Nijhuis.

Uit zijn dak

Die zag wel dat Vreven helemaal uit zijn dak ging en zich verbaal liet gelden. Nijhuis stuurde de coach van NAC daarop van het veld. In eerste instantie wilde Vreven er niets van weten en ging hij gewoon weer op de bank zitten. Uiteindelijk verliet hij de dug-out en ging hij op de tribune zitten.





Derde keer

Het is de derde keer dit seizoen dat de ontvlambare oefenmeester weggestuurd door de arbiter. Het gebeurde al eerder tegen Heracles en FC Twente. Vreven werd hiervoor door de voetbalbond bestraft. Hij kreeg respectievelijk één en twee wedstrijden schorsing. De Belg moet ook nu vrezen voor een schorsing.





Ook op de tribune is Vreven niet rustig. Tijdens het duel met Feyenoord laat hij zich regelmatig gaan als hij het niet eens is met een beslissing van Nijhuis.

'Dit is ontgoochelend'

"Ik heb gereageerd op een 110 procent strafschop en een rode kaart, dat zijn de feiten", zei Vreven na afloop van de wedstrijd. Dat Nijhuis hem zonder waarschuwing wegstuurde kan Vreven niet begrijpen. Hij heeft na Willem II tegen mij gezegd dat hij me nooit zomaar weg zou sturen, dat hij me altijd eerst een waarschuwing zou geven. Dit is ontgoochelend."

Dat het de derde keer dat hij door een scheidsrechter wordt weggestuurd doet Vreven weinig. "Ik heb geen enkel probleem met wat mensen daarvan denken. Mijn ploeg heeft van Feyenoord gewonnen. Ik ben coach van NAC en heb een geweldige avond, we hebben drie punten gepakt."