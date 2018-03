PSV scoort twee wereldgoals, maar die van Luuk de Jong was de mooiste (ooit)

EINDHOVEN - PSV maakte twee werelddoelpunten tegen FC Utrecht. Luuk de Jong scoorde met een prachtige omhaal en Steven Bergwijn rondde fraai na een Arjen Robben-achtige sprint. Dit vinden de doelpuntenmakers er zelf van.

Allereerst de omhaal van De Jong. Die was het absolute hoogtepunt van de avond, misschien zelfs wel het mooiste doelpunt van dit seizoen. Vanaf een meter of elf legde de spits de bal precies in de hoek van het doel.

Mooiste doelpunt ooit

Luuk de Jong vond het zijn mooiste doelpunt ooit. “Ik heb een keer in de Europa League met FC Twente een omhaal gescoord, maar die vond ik net iets minder dan deze.”



'Wow, wat een goal'

“Ik schatte in dat Van Ginkel er net onderdoor ging en toen zette ik m’n omhaal in", vertelt De Jong. "Dan raak ik ‘m perfect. Dat ie zo binnen valt is heerlijk. Ik bleef ook gewoon. Zo liggen van: wow, wat een goal. Dan ben je alleen maar aan het genieten."

Bergwijn op de brommer

Dan de eveneens prachtige goal van Steven Bergwijn. Bergwijn werd weggestuurd door Gastón Pereiro, sprintte een flink stuk sneller dan Sean Klaiber, kapte de verdediger uit en bleef oog in oog met keeper Jensen heel erg rustig. Of in de woorden van de doelpuntenmaker zelf: "Ik zag Klaiber al komen, dus ik tikte ‘m vooruit. Toen was het sprinten, een klein zetje geven, slepen naar binnen en schieten."



Net als Robben

Het doelpunt van Bergwijn doet denken aan de 5-1 van Arjen Robben in de WK-wedstrijd tegen Spanje in 2014. Robben sprintte toen Sergio Ramos eruit, net zoals Bergwijn dat nu met Klaiber deed. “Die van Robben was toch wat moeilijker", zegt Bergwijn. "Maar het is een mooie vergelijking natuurlijk.”



Op beslissende momenten zoals bij dit doelpunt valt op dat Bergwijn heel erg rustig kan zijn. Net als tegen Feyenoord (toen hij vrij voor keeper Jones opdook) en eerder tegen Sparta (toen hij tussen meerdere tegenstanders de bal in de hoek krulde). Bergwijn lijkt even niet te stoppen. "Het zat er gewoon altijd al in. Soms is het gewoon een beetje vertrouwen en dat soort dingen."

Steven in Oranje?

Dat Bergwijn in topvorm is, is meer mensen opgevallen. Her en der beginnen voetbalanalisten over Oranje. Want zoveel goede buitenspelers telt Nederland niet meer, dus waarom zou Bergwijn geen kans in het Nederlands Elftal verdienen? Bergwijn heeft zelf nog geen telefoontje van de bondscoach gehad en wil zich er ook nog niet druk over maken. “Ik kijk gewoon van dag tot dag. Ik zie wel hoe en wat. Ik moet me gewoon focussen hier en dan zie ik het wel.”