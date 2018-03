Periodetitel is bijzaak, reeks van 10 zeges op rij moet opstap zijn naar titel voor Kozakken Boys

WERKENDAM - Kozakken Boys boekte zaterdagmiddag de tiende overwinning op rij in de Tweede Divisie. Een unieke reeks, weet ook trainer Danny Buijs. Met zijn ploeg pakte hij door de 3-2 zege op VVSB een periodetitel. Dat is voor hem slechts bijzaak. Het kampioenschap op het derde niveau van Nederland is het doel.

“Natuurlijk is een periodetitel bijzonder, het zegt dat je een goede periode hebt gehad. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd in de kleedkamer. Maar voor mij is dat het dan ook, het doet mij helemaal niets. Het is een prijs voor volgend jaar. Dan mag je als club in de KNVB-beker met de profclubs instromen”, zegt Buijs.





Mooi afscheid

De trainer van de club uit Werkendam vertrekt na dit seizoen naar FC Groningen, hij hoopt op een heel mooi afscheid. “We zijn inmiddels geklommen naar plekje twee, terwijl we na drie wedstrijden op plekje zeventien stonden. Nu is het een doel om door te schuiven naar plekje één. Het zal lastig worden. Maar we gaan er wel voor.”

“Ik ben nog 2,5 maand trainer hier. Als we de huidige lijn doorzetten, dan hoop ik dat ik afscheid neem met een kampioenschap. En als het dan niet genoeg blijkt te zijn, neem ik toch met een goed gevoel afscheid.”

Koploper

Katwijk is koploper in de Tweede Divisie, met 54 punten. Zaterdagmiddag pakte die ploeg de winst in blessuretijd. “We hebben geen invloed op wat Katwijk doet. Daar hoeven we niet naar te kijken. We moeten zorgen dat de unieke reeks van tien overwinningen op rij een reeks van elf wordt. En zo moeten we dat volhouden tot het einde van het seizoen, dan komen we vanzelf bovenaan te staan.”

Kozakken Boys heeft zes punten minder dan Katwijk, maar de ploeg van Buijs heeft nog wel een wedstrijd in te halen. Op de laatste speeldag staat in Werkendam Kozakken Boys-Katwijk op het programma.