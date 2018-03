IJspret én bijna 24.000 euro voor het goede doel bij de IJsdaging - FOTO'S

EINDHOVEN - De echte schaatsfans wisten al lang dat ze dit weekend het ijs op konden, want zij hadden zich al een tijd geleden ingeschreven voor 'de IJsdaging' van het Rode Kruis. In het IJssportcentrum Eindhoven schaatsten namelijk ruim vijfhonderd mensen mee voor het goede doel. Ook Mark Tuitert, Helga van de Leur en Gers Pardoel waren erbij. Onze fotograaf legde het evenement vast.

"Het is juist heel erg gezellig hier binnen", vertelt deelneemster Mary uit Alphen aan de Rijn als we vragen of ze niet liever buiten op natuurijs schaatst. Ze is een fervent schaatsster en mocht met haar zus mee naar het evenement. "Hier word je aangemoedigd door de muziek en door de mensen langs de kant, dat maakt het extra leuk."

Gers Pardoel zorgt voor de muziek, Mark Tuitert gaf eerder op de dag een clinic aan sponsoren en Helga van de Leur maakt aan het einde van de dag het geldbedrag bekend. Deelneemster Gerry van Dijk wist het meeste geld binnen te halen, ze schaatste maar liefst dertig rondjes en haalde daarmee ruim 500 euro op. "Ik voel het wel in m'n enkels nu moet ik bekennen, maar ik ben trots dat het ons gelukt is!", aldus Van Dijk.









In totaal schaatsten de deelnemers 23.471,40 euro bij elkaar. Het geld wordt gebruikt om rampbestendige scholen te bouwen in Haïti.

Volgend jaar weer

De IJsdaging werd zaterdag voor het eerst georganiseerd en heeft ruim vijfhonderd deelnemers getrokken. Als het deze week niet gevroren had, waren er waarschijnlijk meer schaatsfans op de baan geweest. Toch verwacht het Rode Kruis dat ze ook volgend jaar weer een IJsdaging houden in Eindhoven.