Frustratie bij Willem II: 'Stoppen met verstoppertje spelen, moeten fouten durven maken'

HEERENVEEN - Willem II verloor zaterdagavond kansloos van sc Heerenveen. De Tilburgse club ging in Friesland met 2-0 onderuit, zonder zelf echt een kans te creëren. Na afloop was de frustratie voelbaar bij doelman Mattijs Branderhorst, hij wordt er moedeloos van.

"Er moet wel iets veranderen, hier word ik moedeloos van", zei Branderhorst kort na de nederlaag. "We moeten minder verstopprtje spelen en fouten durven maken. Vandaag verlies je letterlijk kansloos. We moeten dingen proberen. Dan kun je nog verliezen, maar heb je in ieder geval je best gedaan er iets van te maken."

Mist Willem II een speler die zegt waar het op staat? "Er worden dingen gezegd in de kleedkamer. Maar dat is na de wedstrijd, dat is te laat. In de wedstrijden moeten meer mensen op gaan staan. Maar het heeft ook te maken met dat we nog een jong team zijn. En het moet ook in je zitten om te doen."

'Moeilijke periode'

Eyong Enoh stond weer in de basis bij Willem II. De ervaren middenvelder kon niets doen aan het gebrek aan mogelijkheden voor de Tricolores. "Het is een hele moeilijke periode voor Willem II. We moeten nu één wedstrijd winnen, dan komt er vertrouwen. Je kunt veel praten en spreken over tactieken, maar als je niet wint komt de motivatie niet. We moeten er alles aan doen om één wedstrijd te winnen."

Dat zijn ploeg geen enkele kans had tegen Heerenveen baart Enoh niet direct zorgen. "Het was een slechte avond voor ons. We hebben geen kans gecreëerd. Maar in andere wedstrijden deden we dat wel. Vandaag was gewoon niet goed."