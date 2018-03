Automobilist rijdt fietsers aan in Breda, slachtoffers naar ziekenhuis gebracht

BREDA - Twee fietsers zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Breda aangereden door een automobilist. Dit gebeurde op de kruising van de Markendaalseweg met de Waterstraat. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over een. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd een traumaheli opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk toch niet te komen.

Nog een ongeluk

De voorruit van de auto is kapot. Een berger heeft de auto getakeld. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De politie zette de kruising gedeeltelijk af voor onderzoek. Terwijl de politie hiermee bezig was, gebeurde er nog een ongeluk. Een automobilist die een stuk achteruit reed, zag een taxi achter hem over het hoofd en reed daar tegenaan. De taxi liep hierbij schade op aan de voorkant.