Auto slaat over de kop in Helmond, voorbijgangers zien bestuurder gewond op straat liggen

HELMOND - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag op een boom gebotst en over de kop geslagen in Helmond. Dit gebeurde op de Vossenbeemd.

Voorbijgangers zagen de bestuurder gewond op straat liggen en belden de hulpdiensten. Hoe lang hij daar op dat moment al lag, is niet duidelijk.

Niet echt meewerken

De man was wel aanspreekbaar, maar hij wilde volgens getuigen niet echt meewerken met de hulpdiensten. Hij is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Het is niet duidelijk of er ander verkeer bij betrokken was.