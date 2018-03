Man (27) overleden na crash in Geffen, bestuurder aangehouden

GEFFEN - Na het eenzijdige ongeval op de kruising van de Papendijk en de Rijksweg in Geffen zondagochtend is een 27-jarige man overleden. Hij zat in de auto met drie anderen. De auto schoot rechtdoor op een rotonde en sloeg over de kop.

De vier slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen waren lichtgewond, een wat zwaarder en een heel zwaargewond. De 33-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Onderzocht wordt of hij alcohol had gedronken.

Rond half acht zondagmorgen reed de auto via de rotonde door het struikgewas en kwam vervolgens tot stilstand tegen een heg. Een lantaarnpaal werd hierbij omver gereden.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk.