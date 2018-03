Politie heeft automobilist gevonden die levensgevaarlijke capriolen uithaalde in Tilburg

TILBURG - De politie weet wie de bestuurder is van de zwarte Mercedes die vrijdagmiddag halsbrekende capriolen uithaalde op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Dat laat een woordvoerder weten. Dashcambeelden van de manoeuvre doken vrijdag op Facebook op.

Op de beelden is te zien hoe de zwarte auto op het laatste moment en met hoge snelheid probeert in te voegen, over het verdrijvingsvlak. Dit gebeurt zo roekeloos dat een bestelbusje moet uitwijken en een auto raakt die zich op de andere rijbaan bevindt. De bestuurder van deze auto verliest de macht over het stuur en klapt tegen de vangrail.

'Waarschijnlijk geen aanhouding'

"De man - een 29-jarige Tilburger - zal waarschijnlijk niet worden aangehouden, maar alleen als verdachte worden verhoord", laat de politiewoordvoerder weten.