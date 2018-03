Burgemeester bij huldiging: Ireen Wüst krijgt standbeeld in Goirle

Ireen Wüst op het podium tijdens haar huldiging in Goirle (foto: Jack Brekelmans)

EINDHOVEN - Ireen Wüst krijgt een standbeeld in haar geboorteplaats Goirle. Dat maakte burgemeester Mark van Stappershoef bekend tijdens haar huldiging op het Oranjeplein in Goirle. Wüst won tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang een gouden en twee zilveren medailles.

Burgemeester Mark van Stappershoef vertelde tijdens de huldiging op het Oranjeplein dat hij 'apetrots' is op Ireen. "Daarom hebben we besloten van en voor jou een beeld te plaatsen. Hoe en waar, dat doen we uiteraard in overleg." Wüst reageerde enthousiast.

Na de vorige spelen in 2014 werd Wüst al benoemd tot ereburger van Brabant.

Vier keer goud bij vier Olympische Spelen. De 31-jarige schaatsster is daarmee 'de grootste Nederlandse Olympiër aller tijden'. De Goirlese pakte haar laatste gouden plak op de 1500 meter in Pyeongchang en won daar ook nog zilver op de 3000 meter en de ploegenachtervolging. In totaal won ze elf medailles: vijf keer goud, vijf keer zilver en één keer brons.

Volgend weekend doet Wüst mee aan het WK in Amsterdam. "Het was een zware week, teruggekomen uit Pyeongchang met een dikke jetlag, maar dit geeft me dan weer veel energie om volgend weekend te gaan knallen."

Wüst werd maandag al gehuldigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam, maar zondag gebeurt dat in haar eigen geboorteplaats Goirle.

