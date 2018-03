Revalidatie Niek van der Velden verloopt voorspoedig: 'Ik kan veel meer dan ik had verwacht'

ROOSENDAAL - Zijn droom werd een drama, maar Niek van der Velden is op de weg terug. De 17-jarige snowboarder uit Nispen raakte 10 februari, vlak voor zijn olympisch debuut in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, ernstig geblesseerd en daardoor moest hij al zijn wedstrijden laten schieten.

"Op zich gaat het wel nu", vertelt Van der Velden zondagmiddag in het radioprogramma Sportlunch. "Mijn revalidatie verloopt voorspoedig. Ik kan veel meer dan ik had verwacht."

Superlief

Zijn mislukte Olympische Spelen heeft hij inmiddels verwerkt. "De eerste dag had ik het wel even moeilijk. Toen baalde ik enorm, maar daarna viel het reuze mee. Ik kan er wel over blijven piekeren, maar daar schiet ik ook niets mee op."

Na zijn ongelukkige val, waarbij hij een zware breuk in zijn rechterbovenarm opliep, stond zijn telefoon roodgloeiend. "Ik kreeg enorm veel berichten. Dat was superlief."

Zes weken

De wedstrijden waaraan hij niet kon deelnemen, heeft hij overigens wel bekeken. "Die trucjes die de winnaar deed, daarvan kan ik er ook wel een aantal. Maar niet perfect, achter elkaar en op zo'n moment. Daar zou ik iets meer training voor nodig hebben."

Op dit moment is Van der Velden druk bezig met zijn revalidatie. "Ik zit twee keer per dag in de sportschool, ik ga naar de fysio en dan nog een beetje school tussendoor." En het gaat voorspoedig. "De fysiotherapeut heeft  het erover dat ik over zes weken weer rustig aan kan gaan opbouwen met snowboarden."