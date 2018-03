Van min 10 naar plus 10, opeens is het lente in Brabant

EINDHOVEN - Vorige week met handschoenen en chocomel op de schaatsbaan, nu voorzichtig op een terrasje. De eerste lentedag in Brabant lijkt aangebroken. Wij verzamelden de mooiste foto's.

Vorige week was het nog ijzig koud, maar nu lijkt het te veranderen. In Budel is het droog en zonnig. De temperatuur is al opgelopen tot 11 graden.