Lilian Marijnissen over SP in het kabinet: 'Die tijd gaat komen, maar we zijn geen plucheplakkers'

EINDHOVEN - In veel Brabantse gemeenten heeft de SP de afgelopen vier jaar meegeregeerd door plaats te nemen in het college. Landelijk gezien, in Den Haag, is het nog niet zover. “Ik geloof er vast in dat die tijd gaat komen”, zegt SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Lilian Marijnissen zondag in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Als de partij groot genoeg is dan willen we ook landelijk ‘dolgraag meebesturen’, aldus Marijnissen. “Maar we zijn geen plucheplakkers. We zullen niet voor macht onze idealen verkopen.”





Dat haar manier van politiek bedrijven - zo nu en dan stevig erin - deze rol van de SP in Den Haag in de weg staat, gelooft ze niet. “Ik ben wel van een beetje pit, ja.” Maar dat is volgens haar zo nu en dan ook nodig.

Marijnissen hoopt overigens dat kiezers de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart afrekenen op wat de partij de afgelopen vier jaar in verschillende Brabantse gemeenten heeft gedaan. “Dat is democratie. Nu is het aan de mensen om te zeggen wat ze ervan vinden.”

Huiskamergesprek

In de aanloop naar die verkiezingen, wordt Marijnissen als kopstuk van haar partij veelvuldig ingezet. Zo ontving ze zaterdagavond bij haar thuis in Oss bijvoorbeeld twintig gasten voor een huiskamergesprek.

Een bijeenkomst die ze sámen met de lijsttrekker van de SP in Oss had georganiseerd. Het verwijt dat Haagse politici zich alleen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bemoeien met de lokale politiek, begrijpt Marijnissen namelijk heel goed. ”Ik weet wat het is. Ik heb in Oss dertien jaar in de gemeenteraad gezeten.”

De Haagse politiek is volgens haar echter niet los te zien van de gemeentepolitiek. “Wat in Den Haag wordt besloten, heeft nu eenmaal invloed op wat er lokaal gebeurt”, benadrukt ze vervolgens. En ook wat haar persoon betreft, zien mensen lokale en landelijke politiek niet los van elkaar. Want, zo beaamt ze aan het begin van het gesprek. Als de SP verliest bij de gemeenteraadsverkiezingen dan ligt dat ook aan haar. En datzelfde geldt bij een overwinning.