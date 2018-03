'We hebben gezongen en gedanst', NAC dolgelukkig na winst op Feyenoord

BREDA - De vreugde was zaterdagavond groot bij NAC. Voor de tweede keer dit seizoen werd Feyenoord verslagen. Ditmaal thuis, het werd 2-1 voor de Bredase ploeg. "Het was te gek", glunderde NAC-speler Thierry Ambrose na afloop.

Het publiek in Breda stond na afloop op de banken. NAC had het opnieuw geflikt, Feyenoord was voor de tweede keer dit seizoen verslagen. Op de tribunes was het één groot feest. En ook op het veld, want de spelers van de Bredase club hosten vrolijk met de supporters mee.



Dat ging ook in de kleedkamer door, zo vertelt NAC'er Thierry Ambrose. "Het was te gek, we hebben gezongen en gedanst. Momenten als deze gaan we nooit vergeten."



Eigen kracht

"Schitterend", zegt middenvelder Arno Verschueren over de overwinning ne het bijbehorende feestje. "De supporters waren ook weer geweldig. We zijn allemaal blij. We zijn van onze eigen kracht uitgegaan en wisten dat er wat te halen viel."



Belangrijke punten

Ook Manu Garcia had genoten. De sterspeler van NAC was er zich van bewust dat NAC opnieuw historie had geschreven door Feyenoord twee keer in een seizoen te verslaan. En hij wist dat de overwinning belangrijke punten had opgeleverd in de strijd tegen degradatie.



"Iedereen kan trots zijn op ons", zegt de Spaanse middenvelder. "We moeten nu naar boven kijken. We staan zeven punten van de degradatieplaats en als we zo door gaan dit seizoen kunnen we nog mooie dingen doen."



