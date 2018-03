'Ik maak hem leuker dan hij is', schrijver Thomése over ED-columnist Jos Kessels

EINDHOVEN - Het was een hechte vriendschap tussen schrijver Frans Thomése en columnist Jos Kessels uit Tilburg. Allebei werkten ze lang geleden bij het Nieuwsblad van het Zuiden, de voorloper van het Brabants Dagblad. Omdat ze alletwee nogal onorthodoxe journalisten waren bij de krant, werden ze vrienden. Maar de vriendschap bestaat niet meer en dat heeft alles te maken met de boeken die Thomése schreef over zijn vriend J. Kessels. Het derde boek, en meteen de laatste 'Ik J.Kessels' is pas uitgekomen.

"Je kunt niet tippen aan de J.Kessels uit mijn boeken" heeft Frans Thomése weleens gezegd tegen zijn vriend Jos Kessels. Maar de Eindhovens Dagblad columnist leest de boeken van zijn voormalige vriend niet en zal het dus nooit te weten komen. Thomése vertelt het zondag luchthartig in de Omroep Brabant talkshow KRAAK.



Als hij de foto van zijn voormalige vriend levensgroot ziet doet dat niet zo heel veel met hem. "Zo gaat het soms met vriendschappen" zegt de schrijver. Maar weinig vriendschappen zullen stranden omdat de een een boek schrijft over de ander. Thomése : " Ik heb hem gezegd dat ik gelijk ophoud met schrijven als hij daar last van heeft, maar toen was het al te laat". Dat het derde boek over J.Kessels nu is uitgekomen is het bewijs dat hij het heeft opgegeven en dat het waarschijnlijk niet meer goed komt tussen de twee jeugdvrienden.