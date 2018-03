Vrouw (35) meerdere keren gestoken in Roosendaal, man (36) opgepakt voor huiselijk geweld

ROOSENDAAL - Een vrouw van 35 is zaterdag in een huis in Roosendaal meerdere keren gestoken. In het huis werd zaterdagmiddag een 36-jarige man aangehouden voor huiselijk geweld. De man is bij de steekpartij zelf ook gewond geraakt, zo maakte de politie zondag bekend.

De vrouw is in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld. Hoe zij er precies aan toe is, is niet bekend. Ze heeft volgens de politie aangifte gedaan tegen de man.

Diensthond ‘Jack’ en ‘een beschermend schild’ moesten eraan te pas komen om de man te arresteren.





De man zit nog vast.