Schaatsliefhebbers ondanks dooi toch nog het ijs op: 'Als je valt heb je een natte broek'

OISTERWIJK - Het zonntje schijnt zondag en natuurijs smelt in de zon bij een temperatuur van bijna tien graden. Toch gingen op verschillende plaatsen in de provincie ondanks waarschuwingen mensen nog het ijs op. Zoals op het Brandven in de bossen bij Oisterwijk, waar zo'n twintig schaatsfanaten het ijs op gingen.

Plassen water op het ijs en een lekker zonnetje. Het ijs op het Brandven bij Oisterwijk ziet er niet uit alsof het erg betrouwbaar is. Een klein groepje schaatsliefhebbers trekt zich er niets van aan en gaat nog een paar rondjes schaatsen: "Er staan inderdaad plassen water op het ijs, maar daar heb je als schaatser geen last van. Alleen als je valt dan heb je een natte broek", zegt een man die net van het ijs komt.



Laatste kans

Een schaatster is net terug van vakantie uit Oostenrijk en komt nog snel een rondje rijden op het Brandven: "het ging mij al een beetje aan het hart dat ik er niet van genoten had hier in Nederland, dus ik ben heel blij dat dit nog net gelukt is".



Een optimist denkt zelfs dat hij nog een paar dagen kan blijven schaatsen, als het s'nachts blijft vriezen. Maar de meeste schaatsers op het Brandven hebben zondag meer realiteitszin. Een man die met zijn zoon kwam schaatsen: "Wij zijn nog vlug een uurtje gegaan, want morgen lukt het niet meer, dan is het echt afgelopen".