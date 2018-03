Man (20) die met auto in Mark in Breda belandde alsnog in ziekenhuis overleden

BREDA - De man die in de nacht van vrijdag op zaterdag met een auto in de Mark in Breda belandde, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer is een man van 20 uit Breda, zo laat de politie zondagmiddag weten.

In de auto die vrijdagnacht in het water belandde, zaten twee mannen. Een 19-jarige man kon op eigen kracht uit de auto komen. De man van 20 werd door een duiker van de brandweer uit de auto gehaald. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zaterdagnacht overleed.

Volgens een woordvoerder van de politie kan het ongeluk te maken hebben gehad met gladheid, maar dat moet nog worden onderzocht. 

Auto zondag uit water gehaald

De auto zou volgens een woordvoerder van de politie maandag uit het water worden gehaald. Maar omdat de man is overleden, is dat zondagmiddag al gebeurd. De politie hoopt nu volgens een woordvoerder sporen veilig te kunnen stellen. Om zo de oorzaak van het ongeluk te achterhalen.

De 19-jarige heeft hierover bij de politie inmiddels een verklaring afgelegd.  Maar wat hij precies heeft verklaard wil de politie nog niet naar buiten brengen. Dit in afwachting van het onderzoek.