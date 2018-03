Nepwapens en verstopte mensen zoeken in het bos tijdens het NK Speurhonden

HELMOND - In Helmond streden zondagmiddag tien koppels en twintig honden om de titel: Beste speurhond van Nederland. De dieren moesten onder meer zoeken naar nepwapens en mensen die verstopt zaten in het bos.

Het is de tiende keer dat politiehondenvereniging 'De Held in 't Veld' het NK Speurhonden organiseert. De honden moesten verschillende opdrachten uitvoeren. "Het gaat om het lokaliseren van mensen, zoals slachtoffers en spullen die achtergelaten door de dader", vertelt Miquel van Boxtel van de organisatie. "En dat doen ze op zeven verschillende manieren."



Eric Scholl is de regerend kampioen. Dit jaar doet hij mee met hond Britt van drie jaar oud. "Vorig jaar, toen we wonnen, deed ik mee met de moeder van Britt. Dit jaar gaan we weer proberen om met de prijs naar huis te gaan."En dat lukte. Eric en hond Britt, die een koppel vormde met Daan Schop en hond Randy, wonnen dit jaar weer. Volgens Eric zit het geheim van een goed luisterende hond in het belonen. "Belonen is het allerbelangrijkste. Onze honden doen alles voor een balletje."