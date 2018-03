De juichstemming van PSV-fans na nederlaag van Ajax in tien tweets

EINDHOVEN - De champagne kan koud, het Stadhuisplein opgetuigd en een extra plek in de prijzenkast worden vrijgemaakt. Dankzij de overwinning van Vitesse op Ajax heeft PSV weer een reuzenstap gemaakt in de jacht naar de 24ste landstitel in de clubhistorie. En de Eindhovense supporters genieten met volle teugen.

PSV won zelf immers zaterdagavond al van FC Utrecht en zag het gat met de Amsterdammers, met nog acht duels voor de boeg, weer groeien tot tien punten. En dus is het alleen maar toepasselijk om de Eindhovense vreugde te tonen in tien tweets.

1. Iets voor de fanshop, PSV?





2. Van een PSV-fan met kinderen.





3. Wij houden van woordgrapjes.





4. Hoogste tijd.





5. @Plattekar zelf heeft het maar druk met al die meldingen op Twitter.





6. Yep.





7. Spelletje voor in de Ajax-spelersbus terug richting 020.





8. Nog even geduld.





9. Een commercieel directeur heeft natuurlijk ook voor de cijfers.





10. Bruno stating the facts.