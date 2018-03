Wereldtitel kickboksen voor Alicia Holzken pas het begin: 'Leuke bond om mee te beginnen'

SINT-OEDENRODE - Wereldkampioen kickboksen K1 onder 51 kilogram. Die titel heeft Alicia Holzken uit Sint-Oedenrode sinds zaterdagavond op zak. En als het aan Alicia ligt, blijft het hier niet bij, zo legt ze zondagmiddag uit in het programma Sportlunch van Omroep Brabant. “Dit is een leuke bond om mee te beginnen”, vertelt ze.

Maar Alicia, geen familie van Nieky Holzken overigens, gaat in de toekomst dus voor meer titels. In het kickboksen is sprake van meerdere bonden en elke bond heeft zijn eigen wereldkampioen. Bij meer bonden wereldkampioen worden, is dan ook haar doel. Daarbij wil ze uiteraard deze wereldtitel behouden.

In Rimini versloeg Alicia zaterdagavond de Italiaanse Stella Bartoletti. Een overwinning in het hol van de leeuw. Bartoletti was immers de thuisfavoriet.

'Best wel zielig'

De Italiaanse zal zich zondag niet goed voelen, zo denkt Alicia. “Ze moest ook huilen”, vertelt ze. “En daar kan ik me iets bij voorstellen. Verliezen voor thuispubliek is vervelend. Best wel zielig. Maar ja, ik wil ook graag winnen.”

In Rimini stonden eigenlijk alleen de vader van Alicia en haar vriend achter haar in het gevecht tegen de Italiaanse. Toch kreeg ze ook na afloop veel felicitaties.

Tijd voor een feestje

Zondag is ze alweer thuis in Sint-Oedenrode. En daar is het tijd voor een klein feestje. En de inkopen voor het feestje deed de kersverse wereldkampioen gewoon zelf, samen met haar moeder.