Ireen Wüst geniet van huldiging in Goirle: 'Ik ben een beetje sprakeloos eigenlijk'

GOIRLE - ‘Goirle bedankt voor een fantastische huldiging!’ Met die woorden dankte Ireen Wüst de Brabantse gemeente voor de festiviteiten van zondagmiddag. Daarbij werd onder meer bekendgemaakt dat Nederlands meest succesvolle olympiër aller tijden een standbeeld krijgt.

“Jouw uitzonderlijke prestaties staan in ons geheugen gegrift en onze trots is met geen pen te beschrijven”, zei burgemeester Mark van Stappershoef. “Ik was bang dat het een gewoonte zou worden met al die huldigingen van Ireen, maar dat is het niet. Het blijft speciaal”, voegde een van de bezoeksters daar aan toe.

“Goirle blijft thuiskomen”, aldus een zichtbaar genietende Wüst. “Het is de plek waar ik geboren en opgegroeid ben en waar m’n familie woont.”

“Het is fantastisch om zo groots gehuldigd te worden. Er zijn opnieuw zó veel mensen. Dat doet je veel en daar geniet ik met volle teugen van. Ik ben een beetje sprakeloos eigenlijk. Het was een mooi feest, absoluut.”

Wüst heeft haar glansrijke olympische carrière dan wel opgegeven: haar schaatspensioen laat nog minstens twee jaar op zich wachten. “Ik heb nog nooit een wereldrecord geschaatst en dat zou ik graag willen op de 3000 of 1500 meter. Volgend jaar is er een WK allround in Calgary en het jaar erop de WK afstanden in Salt Lake City. Twee hele mooie momenten om dat eventueel te bewerkstelligen.”