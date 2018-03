Automobilist rijdt door rood en schept drie fietsers

TILBURG - Een automobilist heeft zondagavond in Tilburg drie fietssters aangereden nadat hij door een rood verkeerslicht is gereden. De drie slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Twee slachtoffers hadden alleen schaafwonden. De derde was ernstiger gewond en werd op een brancard de ambulance in getild.

Het ongeluk gebeurde op de Schouwburgring ter hoogte van de Noordhoekring. Getuigen zagen de bestuurder door rood rijden en drie fietsers scheppen. Ze hebben eerste hulp verleend.

Beschadigd

De fietsen en de auto raakten beschadigd. De bestuurder van de auto kon zijn weg daarna vervolgen. Hij is niet aangehouden, maar zijn contactgegevens zijn bij de slachtoffers en de politie bekend.

Het is niet de eerste keer dat op de Schouwburgring een ongeluk voorkomt. In november werd ook een fietsster geschept. Toen werd de bestuurder wel aangehouden. En in december overleed een 59-jarige vrouw nadat ze op de weg werd aangereden.