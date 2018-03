Tilburg Trappers vol vertrouwen richting play-offs Oberliga: 'Het gaat als een komeet'

TILBURG - Vier kampioenschappen op rij, een straatlengte voorsprong op de concurrentie en een club die uit z’n jasje groeit. Het zijn hoogtijdagen voor Tilburg Trappers, dat aanstaande vrijdag begint aan de play-offs. ‘Het gaat als een komeet. IJshockey is geen grote sport in Nederland, maar wel hier in Tilburg.’

'Bijzonder trots' is hij op de club. Ron van Gestel, de man die in 2011 aan het roer kwam na een doorstart, verkeert inmiddels in de gelukkige positie dat de club zeven jaar later voor de play-offs staanplaatsen kan verkopen om nóg meer fans toe te kunnen laten.

“Het was financieel een ramp”, aldus Van Gestel over die magere jaren. “Maar daarna zijn we gaan bouwen en sinds we in 2015 Oberliga zijn gaan spelen, gaat het als een komeet. IJshockey is geen grote sport in Nederland, maar wel hier in Tilburg.”

Succes

Niet alleen staat de organisatie als een huis; de spelers stapelen sinds de intrede in de Duitse competitie succes op succes met twee opeenvolgende titels als bewijsmateriaal.

Dit seizoen gaat het, vooralsnog, nóg beter met de Tilburgers. “We staan mijlenver voor”, aldus Van Gestel. “Kampioen van Oberliga-Noord. Dat is nog nooit gebeurd! Het maakt zó veel los hier. Het duel van vandaag (de laatste wedstrijd voor de start van de play-offs – red.) ging helemaal nergens over, maar het was volle bak.”

LEES OOK: Kampioen! IJshockeyers Tilburg Trappers pakken tweede Oberliga-titel op rij [VIDEO]

De tekst gaat hieronder verder.

Mooiste periode

En vrijdag 9 maart, als Trappers de eindfase van de competitie aftrapt tegen Blue Devils uit Wieden, zullen de tribunes van Stappegoor opnieuw uitpuilen met fans. “Iedereen is klaar voor de play-offs”, aldus Van Gestel. “We spelen tegen teams uit de Oberliga-Zuid en dat maakt het extra leuk, want die clubs kennen we niet of nauwelijks. Veel nieuwe gezichten.”

“In Zuid wordt technisch beter geijshockeyd dan in Noord, maar de halve finale of finale moeten we kunnen halen. In de eerste twee jaar dat we aan de Oberliga meededen, ging de kampioen van de reguliere competitie in de eerste ronde meteen onderuit. Ik heb de jongens verteld dat dat ons niet gaat gebeuren. Ik ben blij dat het vrijdag start. De mooiste periode van het ijshockey begint nu.”