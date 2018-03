En de Oscar gaat niet naar... Loving Vincent

LOS ANGELES - De animatiefilm 'Loving Vincent' heeft in Los Angeles geen Oscar in de wacht weten te slepen in de categorie beste animatiefilm. De film vertelt over het leven en de mysterieuze dood van schilder Vincent van Gogh. Rode draad is het verhaal van een Fransman die als detective de dood van Van Gogh onderzoekt.

De film is bijzonder omdat alle animaties gemaakt zijn in de schilderstijl van Van Gogh. 126 kunstenaars schilderden in drie jaar 65.000 olieverfschilderijen voor de film.Bekijk hier de trailer van Loving Vincent:Het verhaal speelt zich vooral af in Frankrijk, maar toch wordt er in flashbacks teruggeblikt op de jeugd van Van Gogh. Wie goed kijkt herkent zijn geboortedorp Zundert. Het kerkje van de vader van Van Gogh is in de achtergrond te zien.

De prestigieuze filmprijs in de categorie beste animatiefilm ging zondagnacht (Nederlandse tijd) naar Coco. Een film van Pixar die gaat over een jongetje dat naar de onderwereld afreist om een groot familiegeheim te achterhalen.



Loving Vincent was dit award-seizoen al vaker genomineerd, onder andere voor een Golden Globe in de categorie ‘Animatie’ en heeft al diverse prijzen in de wacht gesleept.



Beste film: The Shape of Water

De film The Shape of Water won zondagnacht de Oscar voor beste film. De film troefde bij de negentigste editie van de belangrijkste filmprijzen ter wereld onder meer grote concurrent Three Billboards outside Ebbing, Missouri en Dunkirk af.





In totaal sleepte The Shape of Water vier Oscars in de wacht en werd het de meest bekroonde film van de avond. De film was dertien keer genomineerd. Dunkirk won drie beeldjes, Three Billboards twee.