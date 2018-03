Auto en carport door brand verwoest in Berghem, ook huis loopt schade op

BERGHEM - Een brand bij een huis aan het Haargetouw in Berghem heeft zondagnacht grote schade aangericht. Iets voor drie uur vloog een auto onder de carport bij het huis in brand. Het vuur sloeg snel over naar de carport en de uitbouw van het huis.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand ook oversloeg naar het huis. Wel liep het huis schade op.





Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie onderzoekt de zaak.