Man klimt in boom om kappen tegen te houden, maar 133 lindebomen gaan toch om

BREDA - In Breda is begonnen met het kappen van de bomen in de Bavelselaan. De afgelopen tijd kwam er veel kritiek op de bomenkap. Dexter Wouters besloot maandagochtend als protest in een van de bomen te klimmen.

In totaal gaan er 133 oude lindebomen tegen de vlakte. Volgens de gemeente duwen de bomen de stoeptegels omhoog. De enige manier om dat op te lossen is volgens hen om alle bomen te kappen en een nieuwe bestrating aan te leggen.

Maar daar zijn de bewoners van de Bavelselaan het absoluut niet mee eens. Bij de Raad van State probeerden zij de bomenkap tegen te houden. Afgelopen woensdag werd hun verzoek afgewezen. De gemeente mag ze omzagen, zegt de rechter.

'Eeuwig zonde'

Voor Dexter Wouters uit Breda is daarmee de kous nog niet af. Hij klom maandagochtend in de boom om de kap tegen te houden. Terwijl om hem heen de bomen een voor een omvallen, blijft Dexter rustig zitten.

"Het is natuurlijk eeuwig zonde om al die mooie bomen te kappen in de straat", zegt Dexter. "Het kan ook worden aangepast zonder dat de bomen worden gekapt." Van zijn moeder krijgt hij de hele dag wat te eten of een lekkere kop koffie.

'Eerst even douchen'

Lang hield bomenklimmer Dexter het overigens niet uit. Zo rond kwart over drie klom hij alweer uit de boom. "Ik heb even pauze", vertelt Dexter Wouters.

"Ik ga eerst eens even douchen. Maar als ze weer terugkomen, dan ga ik weer terug. Misschien dat er dan nog een confrontatie komt."





Er was veel te doen over de kap van de bomen. De actie van Dexter zorgde voor wisselende reacties. Sommige buurtbewoners vonden het nutteloos. Toch is er ook steun. Gusta Lomans (71) kan de actie van de 'bomenjongen' wel waarderen. "Ik vind het heel stoer! Hij denkt na over het nut van bomen en hij wil er echt voor gaan."

Bomen kappen

De politie zag geen reden om de knul uit de boom te halen. Hij veroorzaakte volgens hen geen overlast. Ondertussen gaat het kappen maandag dus gewoon door. De bomen worden in stukken gezaagd en opgeveegd door verschillende houthakkers.