Invallen in Goirle en Tilburg: drie aanhoudingen, drugs en 80.000 euro cash geld

GOIRLE/TILBURG - De politie heeft maandag invallen gedaan in een bedrijfspand in Goirle en in een huis in Tilburg. De politie deed onderzoek naar onder meer drugs. Behalve drugs vond de politie in totaal 80.000 euro aan cash geld. De politie hield drie personen aan.

De politie hield in een bedrijfspand in de Nobelstraat in Goirle een man aan. De man had in zijn kleding een bedrag van ongeveer 10.000 euro verstopt. De man had op zijn telefoon foto’s staan waaruit bleek dat hij iets met de productie van synthetische drugs had te maken. In het bedrijfspand is niets gevonden.

Drugs en geld

Aan de Hazennest-West in Tilburg doorzocht de politie een huis. In het huis zijn verschillende soorten drugs (onder andere xtc en GHB) en 70.000 cash geld gevonden. Op dit adres zijn twee mensen aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet en op verdenking van witwassen. Ook werd een auto in beslag genomen.

Aan de actie deden behalve de politie ook medewerkers van de Belastingdienst mee.