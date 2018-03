Dief vist oude spullen uit containers bij milieustraat in Waalwijk

WAALWIJK - De politie heeft zondagnacht een 40-jarige Tilburger aangehouden, omdat hij op de milieustraat in Waalwijk spullen uit containers zou hebben gestolen.

De verdachte werd door cameratoezicht betrapt op het bedrijventerrein aan de Weteringweg. Agenten gingen erop af en zagen de man leunend tegen zijn scooter. Hij had enkele tassen bij zich met daarin oude geluidsapparatuur, een tablet en computeronderdelen.

Gaten in hek

In het hekwerk van de milieustraat waren gaten geknipt, precies bij het gedeelte waar nog meer ingeleverde apparatuur stond. De politie heeft de man opgepakt. Hij is vaker met de politie in aanraking geweest. De spullen die hij bij zich had, zijn in beslag genomen.