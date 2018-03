Mr. Probz probeert stalkster van zich af te schudden met rechtszaak

BREDA - Mr. Probz wordt al anderhalf jaar gestalkt. De Tilburgse singer-songwriter is het zo beu dat hij de vermoedelijke dader voor de rechter gesleept. Het gaat om een jonge vrouw. Ze stuurde een onophoudelijke stroom aan liefdesverklaringen die omsloegen in haat en nijd.

Mr Probz eist dat ze stopt met hem te bedreigen en intimideren via Whatsapp. Ze zou al honderden berichtjes hebben gestuurd. Mr Probz - 33 jaar echte naam: Dennis Stehr- heeft ook aangifte gedaan, maar de vrouw gaat gewoon door volgens de stukken rond de rechtszaak.

De artiest eist een contactverbod en een gebiedsverbod van twee jaar.

Eerder contact

De twee hebben in 2015 een tijdje vriendschappelijk contact in eerste instantie via social media en later ook persoonlijk, zo staat te lezen in de stukken.

'Fine ass mess'

Op 13 mei 2016 bracht Mr. Probz een liedje uit met de titel: 'Fine ass mess'. De vrouw dacht dat het over haar ging. Vanaf dat moment stuurde ze een onophoudelijke stroom aan liefdesverklaringen aan Mr Probz. en ze vroeg om een nieuwe kans. Maar Mr Probz gaf aan dat hij voortaan met rust wilde worden gelaten.

De stalkster bleef doorgaan met contact zoeken. Ze zocht hem op, bedreigde hem en heeft hem afgelopen zomer geslagen.



'steekwapens'

Ze kreeg drie maanden een gebiedsverbod maar daarna belaagde ze hem gewoon weer met scheldpartijen op sociale media. Eind december plaatste ze icoontjes met steekwapens bij een foto van Mr. Probz op Instragram. Voor de artiest was toen de maat vol.

De zaak dient over drie weken voor de rechtbank in Breda.