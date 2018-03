PSV-fans opgelet: deze 5 dagen moet je vrijhouden in je agenda

EINDHOVEN - De titel kan PSV bijna niet meer ontgaan. Na de overwinning van afgelopen weekend op FC Utrecht (3-0) en het puntenverlies van Ajax bij Vitesse (3-2), is het gat tussen de nummer één en twee opgelopen tot tien punten. Met nog acht duels te spelen kan de platte kar alvast worden klaargemaakt, maar wanneer kan het feest losbarsten in Eindhoven?

In theorie zou PSV 31 maart al kampioen kunnen worden. Wanneer de Eindhovenaren de komende drie wedstrijden zelf winnen en directe concurrenten Ajax en AZ drie keer verliezen, kan het kampioensfeest beginnen. Theoretisch gezien kan het, maar de kans is niet heel groot. Daarom hieronder een lijst met datums die wél goed mogelijk zijn.

7 april: AZ – PSV

De Eindhovenaren zouden begin april feest kunnen vieren wanneer het zelf alle wedstrijden wint en wanneer directe concurrent Ajax nog één keer punten laat liggen. Dat zou opnieuw een kampioenschap op vreemde bodem zijn. Twee seizoenen geleden werd PSV namelijk in Zwolle kampioen, na puntenverlies van Ajax bij De Graafschap.

15 april: PSV – Ajax

Volgens velen een droomscenario. In het eigen Philips Stadion kampioen worden tegen de eeuwige rivaal uit Amsterdam. Dit scenario is alleen mogelijk als PSV en Ajax alle wedstrijden winnen tot aan 15 april. PSV zou dan genoeg hebben aan een gelijkspel om voor de 24ste keer kampioen van Nederland te worden.

18 april: Roda JC – PSV

Mocht PSV verliezen van Ajax, kunnen de Eindhovenaren bij een overwinning in het Parkstad Limburg Stadion alsnog feest vieren. Dat zou gebeuren bij een heuse angstgegner van PSV. Zij hadden het in Kerkrade de laatste jaren steevast lastig. De wedstrijd wordt gespeeld op een woensdagavond, houd dus rekening met een kampioensfeest op donderdag.

29 april: ADO Den Haag – PSV

Wanneer PSV na een verliespartij tegen Ajax, ook niet weet te winnen bij Roda JC, dan is er in Den Haag nogmaals een kans om kampioen te worden. Concurrent Ajax zou dan alle zes voorgaande wedstrijden winnend moeten hebben afgesloten.

6 mei: PSV – FC Groningen

PSV heeft ook nog de kans om (weer) op de laatste speeldag kampioen van Nederland te worden. De mannen van trainer Phillip Cocu zouden dan wel in drie wedstrijden punten moeten verspelen en Ajax zou dan helemaal geen punten meer mogen verspelen. Wint PSV de wedstrijd tegen Groningen, dan mag aanvoerder Marco van Ginkel de schaal omhoog houden. In 2016 mocht toenmalig aanvoerder Luuk de Jong de officiële schaal op een carpoolplaats in ontvangst nemen.

Resterende wedstrijden PSV:

Willem ll - PSV

PSV - VVV-Venlo

PSV - NAC Breda

AZ - PSV

PSV - Ajax

Roda JC - PSV

ADO Den Haag - PSV

PSV - FC Groningen

Resterende wedstrijden Ajax:

Ajax - sc Heerenveen

Sparta Rotterdam - Ajax

FC Groningen - Ajax

Ajax - Heracles Almelo

PSV - Ajax

Ajax - VVV-Venlo

AZ - Ajax

Excelsior - Ajax