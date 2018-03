6 miljoen voor Regenboogsteden, woon jij in een Regenboogstad?

DEN BOSCH - Zes Brabantse steden kunnen hun projecten om LHBTI's zich veilig en geaccepteerd te laten voelen, doorzetten. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte maandagmiddag bekend dat ze de komende jaren zes miljoen euro zal investeren in de 49 zogenaamde Regenboogsteden in het land. Welke Brabantse gemeenten zijn eigenlijk Regenboogsteden en wat moet je daarvoor doen?

Het project Regenboogsteden bestaat al sinds 2007 en werd in 2015 vernieuwd. Die verlenging liep tot december vorig jaar. “Ondanks al het goede werk van de Regenboogsteden kunnen we helaas niet zeggen dat de LHBTI-emancipatie helemaal klaar is. Het is nog steeds zo dat LHBTI’s zich niet altijd vrij en veilig voelen om te zijn wie ze zijn en om te zijn met wie ze willen zijn”, stelt minister Van Engelshoven.

Daarom wordt het project nu weer verlengd. Iedere Regenboogstad krijgt 20.000 euro per jaar van het ministerie om de stad LHBTI-vriendelijker te maken. De verantwoordelijke wethouders in Oss en Den Bosch reageerden verheugd op het besluit. Annemieke van de Ven, wethouder in Oss: "We gaan voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen."

Is jouw stad een Regenboogstad?

Brabant telt zes Regenboogsteden. De oudste is Tilburg, die die titel al sinds 2008 mag voeren.

De andere vijf volgden drie jaar later: in 2011 sloten Den Bosch, Breda, Eindhoven, Oss en Helmond zich ook aan.

Wat moet je doen om Regenboogstad te worden?

Voorlichting over homoseksualiteit bij voetbalverenigingen, theatervoorstellingen op scholen en het creëren van een veilige ontmoetingsplaats voor LHBTI-jongeren. Het zijn enkele voorbeelden van projecten die Brabantse gemeenten de afgelopen jaren hebben uitgevoerd om de kwetsbare doelgroep van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksen zich veiliger en geaccepteerder te voelen.

Als gemeente hoef je niet veel te doen om de titel Regenboogstad te voeren. In het kort komt het neer op het volgende stappenplan:

1. Aansluiting: een stad kan zich aansluiten bij de gezamenlijke intentieverklaring van de Regenbooggemeenten.

2. Beleidsplan: schrijf een beleidsplan hoe je gaat werken aan sociale acceptatie en veiligheid. Dat gebeurt meestal op drie pijlers: ouderen, scholen en sport.

3. Monitoring: houd toezicht op de uitvoering van dat plan en hoe het gaat met de sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTI's.

Echt harde criteria zijn er dus niet. "We vinden het fijn als steden zeggen dat ze willen inzetten op LHBTI-beleid. De ervaring leert dat het gewoon echt werkt als alle organisaties in een gemeente samenwerken", vertelt een woordvoerder van Van Engelshoven.

Bergen op Zoom en Roosendaal

Niet álle gemeenten van de G50 zetten in op LHBTI-beleid. “Op dit moment doen er 49 grote en kleine steden mee, maar als ik kijk naar de lijst van de grootste vijftig gemeenten van Nederland mis ik nog een aantal steden", zegt minister Van Engelshoven. In Brabant doen Bergen op Zoom en Roosendaal niet mee. Daarom roept de minister juist die steden op om zich ook aan te sluiten.