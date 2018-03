Rookpluimen verraden kleine brandjes in de Deurnese Peel

HELENAVEEN - Er woeden sinds maandagmiddag een aantal kleine brandjes in de Deurnese Peel. Vanaf de snelweg zagen automobilisten rookpluimen boven het natuurgebied, waarop de brandweer is gebeld.

Vier tankautospuiten zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de brandweer gaat het om kleine brandjes.

Risico

Vorige week was het risico op natuurbranden in Zuidoost-Brabant erg groot vanwege de wind en droogte. Een week geleden brak in de Deurnese Peel al brand uit. Dat vuur werd twee dagen later pas geblust. Diezelfde avond brak een paar kilometer verderop een andere natuurbrand uit.