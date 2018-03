Supporters komen met NAC-stemwijzer: geen vrijblijvend advies

BREDA - De supporters van NAC hebben met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen een eigen stemwijzer uitgebracht. Via de NAC-stemwijzer krijgen de kiezers inzicht hoe de Bredase politieke partijen aankijken tegen de voetbalclub en wordt er een stemadvies gegeven. De NAC-stemwijzer is een initiatief van Fanzine de Rat en geboren uit ongenoegen. "Als het de partijen niet uitkomt, doet NAC er niet toe."

Het is de NAC-supporters een doorn in het oog. In de Bredase raadszaal wordt hele avonden over NAC gedebatteerd, maar in de strijd om de kiezer ontbreekt de Bredase club in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s. "Alsof we alleen gebruikt worden als lijdend voorwerp in allerlei politieke spelletjes voor eigen eer en glorie", zegt woordvoerder Leon Deckers van Fanzine de Rat. "Als het de partijen niet uitkomt doet NAC er niet toe".



'Opvallende conclusies'

De frustratie van de NAC-supporters is dat de bestaande Stemwijzers de Bredase club grotendeels overslaan. "Dat is jammer, want voor de NAC-supporter is het van belang om te weten hoe de politieke standpunten over de belangrijkste bijzaak in het leven zijn", zo meent De Rat. En dus pakten zij zelf de handschoen op, met de NAC-stemwijzer als resultaat.



Alle Bredase politieke partijen hebben hun medewerking verleend en hun standpunten op een elftal stellingen schriftelijk verwoord. Volgens Deckers van Fanzine De Rat zitten daar enkele opvallende conclusies bij. "De partijen zijn eensgezind over een aantal onderwerpen, dus we gaan er van uit dat deze de komende raadsperiode worden opgepakt. Zo vinden ze unaniem dat NAC samen met de jeugdopleiding binnen de eigen stadsgrenzen hoort te trainen, dat het uitvak in het stadion aangepakt moet worden en dat de bijdrage aan de maatschappelijke projecten omhoog moet. Daarnaast moet parkeren gratis blijven, moet de rode loper voor thuis- en uitsupporters verder worden uitgerold en moet het bestemmingsplan om in het stadion meer activiteiten te kunnen ontplooien worden aangepast."



Kritisch en wantrouwend

De fans van De Rat zijn wel kritisch over de ingestuurde antwoorden van de politici. Enig wantrouwen naar de politiek is hen niet vreemd. De standpunten uit de NAC-stemwijzer zijn dan ook niet vrijblijvend, zo belooft het Fanzine: "Wat opvalt is dat sommige partijen in het politiek debat A zeggen, maar in de stemwijzer B. Bijvoorbeeld als het gaat om stadionverkoop. Er is maar één partij helemaal uitgesproken voor verkoop, terwijl tien van de dertien partijen hier afwijzend of neutraal in staan. In de raadsvergadering horen we vaak een ander geluid, daar gaan we ze de komende vier jaar nog vaak aan herinneren", aldus Leon Deckers.



De NAC-stemwijzer is te zien via www.deNACstemwijzer.nl/