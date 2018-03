Mogelijk kampioensfeest PSV: verloven van reinigingsploeg alvast ingetrokken

EINDHOVEN - Het is misschien wel de goden(zonen) verzoeken, maar Ergon wil op het ‘ergste’ voorbereid zijn. Het sociale werkbedrijf in Eindhoven heeft alle verloven voor de reinigingsploeg ingetrokken voor zondag 15 april. Die dag kan PSV landskampioen worden. De koploper van de eredivisie neemt het dan thuis op tegen Ajax, de huidige nummer twee van de ranglijst.

“We willen onze mensen direct na afloop van de route met de platte kar en het feest aan de slag laten gaan. Doel is om, net als bijvoorbeeeld bij Koningsdag, de volgende ochtend tegen een uur of zeven de boel weer spic en span te hebben”, zo vertelt Marriët Crooijmans, woordvoerster van Ergon.



Zeker tachtig man nodig

Ruim tachtig werknemers kunnen die zondag en een deel van de volgende ochtend geen vrij nemen en zo dus mogelijk het feest van hun favoriete club niet echt meevieren. "Maar natuurlijk mogen ze wel, als ze dat willen, naar de wedstrijd zelf", voegt voorman Theo Bouhof eraan toe.

De ene helft van de schoonmaakploeg is nodig om direct na de huldigingstour met een stuk of acht veegwagens de troep op te ruimen. Vervolgens gaan deze werknemers het Stadhuisplein, het Stratumseind en omgeving weer schoon vegen als het feest erop zit. De andere helft is nodig om de volgende ochtend het Philips Stadion onder handen te nemen.

Mochten PSV én Ajax de komende weken evenveel punten pakken, dan gaat de formatie van trainer Phillip Cocu met een voorsprong van tien punten de onderlinge wedstrijd in. Een gelijkspel is dan al voldoende om op eigen veld voor de derde keer in vier jaar tijd de titel te pakken. Maar het zou ook vroeger of later kunnen? Ergon houdt rekening met andere data. Bouhof: "Het zou toch schitterend zijn wanneer we die dag tegen de grote concurrent kampioen worden. We willen alleen maar duidelijk maken dat we er klaar voor zijn."





'Werken geen probleem'

Ergon heeft de ‘winstwaarschuwing’ via Twitter aan het personeel verstuurd. De woordvoerster zoekt nog uit of werknemers die geen tweets kunnen ontvangen, op een andere manier is verteld dat ze 15 en (een deel van) 16 april moeten vrijhouden. Om te werken dus.



Maar volgens haar is dat geen probleem. "Onze mensen zien het als een hoogtepunt en vinden het echt geweldig om juist op zo'n dag deel te mogen uitmaken van onze organisatie. Ook als ze PSV-fan zijn. Dat sentiment overheerst op dit soort dagen. Ze zijn ooit eens onzichtbare helden genoemd. Uiteraard maken we voor die dag gebruik van bestaande draaiboeken. Het wordt inderdaad bijna een routine, voor zover je dat zo mag noemen."