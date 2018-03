Jaloerse Helmonder (54) steekt zijn vrouw in haar nek, 8 jaar cel

DEN BOSCH - Hij zat al de hele avond te malen over een voorval in een café. Zijn vrouw zou een zanger een zoen hebben gegeven en zou daarover niet eerlijk zijn geweest. ’s Nachts deed hij de deur op slot, haalde een mes uit de keukenlade en ging naar boven, waar hij zijn vrouw in haar nek stak. De 54-jarige Helmonder is vandaag veroordeeld tot acht jaar cel. Eerder had het Openbaar Ministerie (OM) tien jaar geëist voor poging tot moord.

Het was nooit zijn bedoeling geweest, pleitte hij twee weken geleden in de rechtszaal. Hij wilde eigenlijk zichzelf wat aandoen, maar was daar uiteindelijk niet toe in staat. Daar geloofde de rechtbank maar weinig van, onder andere omdat de man niet uit kon leggen waarom hij die novembernacht zijn vrouw is gaan steken toen het niet lukte om zichzelf te verwonden.

Piekeren en plannen

Alles wijst erop dat de Helmonder van plan was om zijn vrouw wat aan te doen. Op de avond van het incident zou hij al de hele avond hebben gepiekerd over de zoen tussen zijn vrouw en een zanger. De deuren van het huis had hij daarnaast nog nooit zo goed afgesloten als die avond en bovendien pakte hij het mes tussen 03.00 en 04.00 uur uit de lade, terwijl de vrouw rond 06.00 uur werd gestoken.

In die tijd zou de man meerdere keren van de slaapkamer naar de badkamer zijn gelopen, omdat hij naar eigen zeggen telkens twijfelde of hij het wel durfde.

Vechten voor haar leven

Toen de vrouw wakker werd van de mes in haar nek, begon ze zich te verzetten. Na een worsteling kon ze ontkomen en zo heeft ze het overleefd. De vrouw heeft een litteken in haar nek en door het afpakken van het mes, heeft ze last van functieverlies in haar handen. De hele gebeurtenis heeft een grote psychische impact gehad op de vrouw.

De man moet naast de celstraf daarom ook een schadevergoeding van €12.000,- betalen aan zijn vrouw.

Minder straf dan geëist

Waar eerder maar liefst tien jaar cel werd geëist tegen de man, is de straf uiteindelijk lager. Dat is omdat de rechtbank meeweegt dat de verdachte handelde onder invloed van een opeenstapeling van stressfactoren. De kans op herhaling zou daarnaast klein zijn.