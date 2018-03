Willy en René van de Kerkhof lopen nog niet de polonaise na weer goed weekend PSV

EINDHOVEN - Waar veel PSV-supporters al aan het kampioensfeest denken, zijn het clubiconen Willy en René van de Kerkhof die nog een slag om de arm houden. “We zullen met beide benen op de grond moeten blijven staan.”

PSV won afgelopen weekend op het eerste oog gezien makkelijk van FC Utrecht (3-0), maar voor hetzelfde geld stonden de Eindhovenaren na een kwartier al achter. “Het eerste kwartier was FC Utrecht heel dominant”, zegt Willy. “Ze kregen een paar goede kansen en we mogen van geluk spreken dat we niet achter kwamen. Maar als je in kampioensvorm bent, heb je dat geluk mee.”

“Het ziet er steeds beter uit, en ze maakten nog twee geweldige doelpunten", aldus Willy die na een goed eerste kwartier van Utrecht zag dat PSV meer controle kreeg over de wedstrijd.

Geen polonaise

De broers lopen nog niet mee in de polonaise naar het Stadhuisplein. Volgens René staat PSV er desalniettemin wel goed voor. “Als PSV de komende drie wedstrijden wint sta je nog minimaal tien punten los, met nog maar vijf wedstrijden te spelen. Maar het kan nog alle kanten op.”

Komend weekend speelt de koploper uit bij degradatiekandidaat Willem ll. Willy is op zijn hoede voor de Tilburgers. "Ze moeten winnen om uit die degradatiezone te blijven en zullen er alles aan doen om PSV een puntje afhandig te maken."

NAC Breda won afgelopen weekend voor de tweede keer dit seizoen van Feyenoord, toch ging het na afloop meer over het wegsturen van NAC-trainer Stijn Vreven. Willy vond het terecht dat de Belgische trainer al na vijf minuten werd weggestuurd. "Hij moet ophouden en zijn verstand gebruiken. Je kunt boos zijn op de scheidsrechter, maar we maken allemaal fouten."