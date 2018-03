Windmolen aan Gemaalweg Den Bosch mag er niet komen, drie andere wel

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch heeft uitermate teleurgesteld gereageerd op een besluit van de rechtbank in deze stad. Die bepaalde maandag dat Burgemeester en Wethouders geen vergunning hadden mogen verlenen voor de komst van een windmolen aan de Gemaalweg in deze stad. Voor de drie windmolens die op bedrijventerrein De Rietvelden zijn gepland, is wel terecht toestemming gegeven. Zowel de gemeente, in overleg met de initiatiefnemers, als de belangenvereniging die de zaak had aangespannen, beraadt zich op vervolgstappen.

De rechter deed maandag uitspraak in een zaak, die was aangespannen door omwonenden en betrokkenen van onder meer een basisschool en een voetbalclub in het naburige Engelen. Zij hebben zich verenigd in de belangenvereniging tegen windmolens in Engelen en Kruiskamp en vechten al lang tegen plaatsing van de windturbines. De kans is groot dat ze de uitspraak van de rechtbank zullen aanvechten bij de Raad van State.



'Niet tegen groene energie'

"We zijn niet tegen groene energie in het algemeen of windenergie in het bijzonder. Wel tegen windmolens die zo dicht bij bewoonde omgeving komen. Bovendien gaat hem om turbines, die wel erg hoog dreigen te worden", zegt Birgitta Hermans. Zij is de woordvoerster van de belangenvereniging. Het bestuur van deze club komt dinsdagavond bijeen en zal zich dan buigen over eventuele vervolgstappen.



"Dat er voor die ene windmolen geen toestemming is verleend, dat vinden we uiteraard fijn. Maar die uitspraak hadden we eigenlijk wel verwacht", aldus Hermans. Volgens de rechtbank hadden Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Bosch hiervoor geen fiat mogen verlenen, omdat deze turbine geen deel uitmaakt van een groep. Dat kan immers tot horizonvervuiling leiden.



Inhoudelijk kritiek afgewezen

Aan de plaatsing van de drie andere windmolens heeft de rechter overigens nog wel een voorwaarde verbonden: ze moeten uitgerust worden met een toereikend ijsdetectiesysteem om ijsafzetting te voorkomen. Alle andere inhoudelijke kanttekeningen van de tegenstanders zijn terzijde geschoven.



Volgens de rechter hebben B en W voldoende uitgelegd dat de windmolens kunnen voldoen aan de gestelde normen voor onder meer veiligheid, geluidsoverlast en schaduwwerking. Over dat aspect van de uitspraak is het college dan ook tevreden. "We hebben een grote opgave als het gaat om de verduurzaming van onze gemeente. Daar horen windmolens ook bij. De vierde windmolen zou geen deel uitmaken van een zogeheten cluster. We gaan deze redenering van de rechtbank nader besturen", zo meldt een woordvoerder desgevraagd.