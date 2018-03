'Politiemol' Mark M. kreeg terecht strafontslag

ROERMOND - Politiemol Mark M. is terecht ontslagen wegens plichtsverzuim. Dat heeft de bestuursrechter bepaald in een zaak die M. had aangespannen tegen de korpschef. De voormaling agent van de Nationale Recherche in Eindhoven werd vorige maand veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij zou politie-informatie hebben gelekt en verkocht, computervredebreuk hebben gepleegd en geld hebben witgewassen. M. ging eerder al in hoger beroep tegen zijn strafontslag.

De korpschef had in zijn besluit drie gedragingen opgenomen die zijn te bestempelen als plichtsverzuim. Het ging om het vaak raadplegen van politiesystemen om informatie te zoeken over zaken waar hij vanuit zijn functie niet bij betrokken was, het kopiëren en exporteren van die informatie en vervolgens het naar buiten brengen van die informatie.

LEES OOK: Hoe liep politiemol Mark M. tegen de lamp? Een reconstructie

Dit gedrag zelf levert volgens de rechtbank al ernstig plichtsverzuim op en daarom oordeelt zij dat het strafontslag op zijn plaats is. Mark M. zou dit gedrag tijdens de zitting in december ook niet tegengesproken hebben, waardoor de bestuursrechter aanneemt dat hij het inderdaad heeft gedaan.

Mark M. en het Openbaar Ministerie gaan allebei nog in beroep tegen de veroordeling van vijf jaar cel.