Grote brand in beddenfabriek in Oudenbosch onder controle

OUDENBOSCH - In beddenfabriek SOVA Bedding aan de Industrieweg in Oudenbosch is maandagmiddag een grote brand uitgebroken. In een loods lagen veel schuimrubbermaterialen opgeslagen. In de omgeving stond ook een vrachtwagen, die ook in brand vloog. De brandweer had de brand rond zes uur onder controle en heeft het sein brand meester gegeven.

De brand woedde in een loods van 10 bij 30 meter. In de verre omgeving waren grote, zwarte rookwolken te zien. Mensen in de buurt werden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Het nablussen van de smeulende resten kan nog rook- en stankoverlast geven, waarschuwt de Veiligheidsregio. Volgens de eigenaar van SOVA Bedding lagen er in de loods vooral restmaterialen opgeslagen en kan dinsdag de productie gewoon doorgaan.





























