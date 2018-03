Waar is de platte kar voor de huldiging van PSV? Wij gingen op zoek.

EINDHOVEN - PSV heeft weer een reuzestap gezet richting het landskampioenschap. Door het verlies van Ajax hebben de Eindhovenaren nu tien punten voorsprong op de Amsterdammers. En dat betekent dat de platte kar uit de schuur gehaald kan worden.





De fans zijn er klaar voor, al durven niet allemaal te vroeg te juichen. Het is pas beslist als het moment daar is zeggen ze. Maar waar is de platte kar eigenlijk? Onze verslaggeefster ging op zoek.







De zoektocht begon op de Herdgang, waar een aantal trouwe fans naar de training van PSV stonden te kijken. Maar ze hebben geen idee waar de platte kar is. "Zo, daar vraag je me iets. Ik denk wel dat hij dichtbij is", vertelt een supporter.



"Ik denk dat hij nog in de winterstalling staat", vertelt een trouwe supporter die al vele kampioenschappen heeft meegemaakt. "Ik denk dat hij er bijna uit kan, dat hoop ik tenminste. Als het nou nog fout gaat, dan blijf ik voorlopig binnen."







Boeren hebben de platte kar niet

Aan een voorbij rijdende boer werd gevraagd of hij weet waar de platte kar is. Maar helaas, de aanhanger van zijn tractor was niet de platte kar. "Ik denk dat we te weinig plaats hebben om de selectie van PSV kwijt te kunnen in de bak."







Ook de spotters bij Eindhoven Airport hebben de kar niet gezien. "Misschien is het nog te vroeg om die te spotten".



Toch gevonden

Uiteindelijk heeft Marlonne Kusters het verlossende antwoord. "Wij hebben de platte kar hier liggen." Kusters Logistic maakt al jaren de kampioenswagen. Die wordt op een gewone vrachtwagentrailer gebouwd. "We halen de zijkanten eruit en bouwen de pallets met tekst eromheen", zegt Kusters.



Het verzoek voor dit jaar is nog niet binnen. "Maar als het zo ver is, staat de kar zo weer klaar."