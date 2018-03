Rolstoel gestolen, Anja is nu hulpeloos aan huis gekluisterd

DEN BOSCH - Anja van Wijk uit Den Bosch kan geen kant op. Haar rolstoel is in de nacht van zondag op maandag gestolen in haar wooncomplex. Door de diefstal voelt ze zich bovendien niet langer veilig. Ze blijft nu enkele dagen bij haar moeder in huis om van de schrik te bekomen.

Anja heeft een lichamelijke beperking en is helemaal aangewezen op haar elektrische rolstoel. Normaal doet ze vrijwilligerswerk voor demente ouderen in verpleeghuis Boswijk in Vught. Maar toen ze vanochtend op pad wilde gaan, was haar rolstoel op de gang verdwenen.

Anja is een van de dertien bewoners die gebruik maken van begeleid wonen door stichting SWZ. Haar appartement is ondergebracht in een van de twee gebouwen van het wooncomplex aan de Copernicuslaan. Alleen het personeel en de bewoners hebben een sleutel voor de deur die toegang biedt tot de gezamenlijke gang. Daar staan rolstoelen en scootmobiels geparkeerd.

Meldpost

"Ik werd vannacht wakker omdat ik geluid hoorde. Ik heb toen de centrale meldpost gebeld. Op het moment dat ik ze aan de lijn kreeg, was er niets meer te horen. De centralist vertelde dat ik weer rustig kon gaan slapen. Maar tien minuten later heb ik teruggebeld omdat ik opnieuw gerommel hoorde."

De begeleider van de nachtdienst werd opgetrommeld en kwam poolshoogte nemen. Maar het leek loos alarm. Er was niets opengebroken of gestolen. "Maar direct nadat de begeleider was vertrokken, hoorde ik de gangdeur weer. Ik heb de centrale niet meer gebeld omdat ze me niet echt serieus namen."

Dat bleek een misrekening want 's ochtends kwam de diefstal aan het licht. De insluipers hebben ook de scootmobiel van een medebewoner meegenomen. Wat iemand bezielt om een elektrische rolstoel te stelen? Anja: "Nou, mijn rolstoel is helemaal op mijn lichaam en beperking aangepast. Hij kost zowat 15.000 euro. Het is de 'Ferrari' onder de rolstoelen, zo hebben ze me ooit verteld toen ik hem kreeg."

Onveilig

Los van het materiële verlies en het zeer vervelende ongemak, is er de emotionele schade. Anja voelt zich absoluut niet meer veilig in haar appartement. "Ze gaan de sloten vernieuwen en vannacht is er een actieve nachtwaker. Maar ik vind het een onveilige buurt. Er lopen hier veel vreemde figuren rond. Daarom blijft ik liever komende nachten bij mijn moeder in huis. Ook om te bekomen van de schrik want het waren toch wel angstige momenten."

De politie heeft in het gebouw onderzoek gedaan en de aangifte van Anja opgenomen. Er zal zo snel mogelijk een nieuwe aangepaste rolstoel moeten komen. Tot die tijd is Anja aangewezen op hulp van anderen. "Ik hoop donderdag toch weer gewoon mijn vrijwilligerswerk op te pakken", zegt ze strijdvaardig.

Tekst gaat onder de afbeelding verder

Zoekactie

Op Facebook is Anja intussen een eigen zoekactie gestart. "Mijn rolstoel is te herkennen aan witte schapenvacht en 2 transferbeugels aan de stoel. De kleur is zwart. Er hangt een blauw cooltasje aan en een zwart rugzakje met een regencape daarin. Een geel veiligheidsvestje en er zitten een sailwise sticker op en een flugel sticker. Ook hebben ze de acculader meegenomen. Aangifte heb ik gedaan. Kenteken: HDR114 Merk Alex. Registratienummer/ chassisnummer: 125674*1551200. Heb je hem gevonden neem dan contact op met de politie."