Oranjeleeuwinnen op dreef in aanloop naar bijzondere interland in Eindhoven

EINDHOVEN - De Oranjeleeuwinnen hebben vandaag de finale van de strijd om de Algarve Cup bereikt na een doelpuntloos gelijkspel tegen IJsland. De regerend Europees kampioen bereidt zich in Portugese Albufeira voor op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland van 6 april in het Philips Stadion.

Bij de Nederlandse vrouwen had verdediger Kika van Es uit Groeningen een basisplaats. Ze speelde haar 47ste interland voor Oranje en kan zich na de 0-0 tegen IJsland opmaken voor de finale van aanstaande woensdag. Daarin is Zweden hoogstwaarschijnlijk de tegenstander.

Primeur in Portugal

Oranje won eerder tijdens het vriendschappelijke toernooi in Albufeira van Japan (6-2) en Denemarken (3-2). Het is voor het eerst in de historie dat de Oranjevrouwen in de finale van de Algarve Cup staan. Ze doen voor de vijfde keer aan het toernooi mee.





Op jacht naar WK-ticket

Oranje ligt op schema om zich te kwalificeren voor het WK in Frankrijk van volgend jaar. Na drie ronden in de kwalificatiereeks is de ploeg van bondscoach Sarina Glotzbach-Wiegman koploper met zeven punten.

Record lonkt in Philips Stadion

Op vrijdag 6 april spelen de Oranjevrouwen in het Philips Stadion in Eindhoven hun vierde WK-kwalificatieduel. Noord-Ierland is dan de tegenstander. De interland op Eindhovense bodem kan voor een record zorgen: als alle kaartjes worden verkocht zal dat duel de boeken ingaan als bestbezochte vrouwenwedstrijd ooit op Nederlandse bodem.

Het record staat nu nog op 28.182 toeschouwers en dateert van 6 augustus 2017. Op die dag veroverde Nederland in de Grolsch Veste in Enschede de Europese titel door in de finale van Denemarken te winnen (4-2).