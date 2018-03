Verziekte sfeer op Geldropse scholen wordt omstreden bestuurder nu zelf fataal

GELDROP - Nadat ze in oktober twee schooldirecteuren de laan uit had gestuurd, is het nu de beurt aan Ivon de Wilde zelf. De omstreden bestuurder van een Geldropse scholengemeenschap stapt boos op. Na het zoveelste conflict.

Ivon de Wilde stond aan het hoofd van de Stichting Nutsscholen Geldrop, een kleine scholengemeenschap met 800 leerlingen en drie scholen. Haar stijl van besturen viel niet bij iedereen in de smaak.



Popke Rein Munniksma, voorzitter van een van de medezeggenschapsraden: "We zijn formeel nog niet op de hoogte gesteld, maar ik ben niet verbaasd. Haar vertrek was onontkoombaar. Het is volgens mij ook het beste besluit voor alle partijen. De enige manier om door te groeien als scholengemeenschap. Ook voor haar zelf is het goed, want er was geen vertrouwen meer in De Wilde. Dat lijkt me lastig werken als bestuurder."

Volgens Munniksma is het nu vooral zaak voor de Raad van Toezicht, de medezeggenschapsraden en andere betrokkenen om zich te bezinnen op hun eigen functioneren. "Hoe zijn we afgelopen schooljaar met elkaar omgegaan. Wat leren we hiervan?"

Angstcultuur

De Wilde lag vorig jaar overhoop met de twee directeuren nadat die hadden geklaagd over een angstcultuur onder haar leiding. De onenigheid sleepte weken door. Totdat de twee directeuren van de Geldropse basisscholen Beneden Beekloop en De Regenboog in oktober werden ontslagen.

De verslagenheid bij de twee medezeggenschapsraden van de scholen was groot. “Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de scholengroep”, zo lieten ze in een reactie weten. Samen met een grote groep ouders spraken de medezeggenschapsraden de steun uit voor de directeuren.

De Wilde vertrekt aan het einde van dit schooljaar omdat ze naar eigen zeggen wordt tegengewerkt. Zo zou er vertrouwelijke informatie naar buiten lekken. Toen ze afgelopen weken er niet in slaagde een conflict tussen twee groepen ouders te sussen, zat er een publicatie in het Eindhovens Dagblad aan te komen. Zo meldt de krant zelf. Dat was voor haar de druppel die de emmer deed overlopen.