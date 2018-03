Lammers redt punt voor Jong PSV, wéér geen zege voor FC Den Bosch

EINDHOVEN - Jong PSV is er maandagavond slechts gedeeltelijk in geslaagd de opmars van FC Emmen te stuiten (1-1, terwijl FC Den Bosch op bezoek bij Jong FC Utrecht opnieuw niet kon afrekenen met een vervelende traditie (1-1).

Jong PSV - FC Emmen 1-1

Jong PSV had in de eerste helft een duidelijk overwicht op FC Emmen, maar kon dat niet in de score uitdrukken. Centrumspits Donyell Malen was de gevaarlijkste man bij de thuisploeg, maar tot een doelpunt kwam hij niet. Namens de bezoekers kregen Anco Jansen en Cas Peters goede mogelijkheden, maar ook daar ontbrak het aan scherpte in de afronding.

Na iets meer dan een uur spelen kwam FC Emmen op voorsprong: een afstandschot van Anco Jansen bleek onhoudbaar voor PSV-doelman Room: 0-1. Het was de vierde competitietreffer van het seizoen voor Jansen. De Eindhovense formatie kon daar pas in blessuretijd iets concreets tegenover zetten: spits Sam Lammers tekende met zijn negende doelpunt van het seizoen met een rake kopbal voor de late gelijkmaker: 1-1.

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch 1-1

FC Den Bosch slaagde er op bezoek bij Jong FC Utrecht opnieuw niet in een einde te maken aan een beroerde reeks wedstrijden. De formatie van Boessen bleef voor de vijftiende keer op rij zonder overwinning in een competitiewedstrijd op maandagavond (vier gelijke spelen, elf nederlagen). In een zwakke eerste helft kwamen beide ploegen nauwelijks tot uitgespeelde kansen.

Na rust was er meer opwinding in De Galgenwaard, waar 633 toeschouwers aanwezig waren. Enkele minuten nadat FC Den Bosch een penalty claimde omdat Niek Vossebelt in de zestien tegen de grond werd gewerkt, sloeg de thuisploeg toe: Patrick Joosten scoorde op aangeven van Sow, 1-0.

FC Den Bosch bleef aandringen via Vosselbelt, maar zijn schot na ruim een uur vormde geen probleem voor Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis. In de 67ste minuut was het wel raak voor de bezoekers: Muhammed Mert reageerde alert in de rebound na een inzet van Oussama Bouyaghlafen (1-1), zijn zevende goal van deze competitie. Met het gelijkspel bleef Den Bosch voor de zevende keer op rij zonder winst in een uitwedstrijd.

VOORAF: statistieken en opstellingen

Jarige job

Bij Jong PSV hoopt aanvoerder Armando Obispo zijn negentiende verjaardag te kunnen vieren met een overwinning.

Lastig te kloppen

FC Emmen bleef in zijn laatste zes competitieduels ongeslagen (vijf zeges, één gelijkspel) en verloor maar één van zijn laatste veertien wedstrijden, de 2-1 nederlaag op bezoek bij FC Eindhoven op 12 januari van dit jaar.

Terug op De Herdgang

Jong PSV won zeven van zijn laatste tien wedstrijden in de Jupiler League en verloor de andere drie. De ploeg van trainer Dennis Haar heeft een zege nodig om mee te kunnen blijven doen in de top van de ranglijst. Jong PSV speelt vanavond voor het eerst op De Herdgang, ten tijde van de verbouwing.

FC Jong Utrecht hekkensluiter

De tegenstander van FC Den Bosch, Jong FC Utrecht, bezet weliswaar de laatste plaats in de Jupiler League, maar zorgde vorige week voor een daverende stunt door Jong Ajax met 2-1 te kloppen.

Opstellingen

Jong PSV en FC Den Bosch hebben hun basisopstellingen zojuist bekendgemaakt.





Zeges zijn schaars voor FC Den Bosch

FC Den Bosch is bezig aan een zwakke fase. De ploeg van trainer Wil Boessen won maar twee van zijn laatste tien competitiewedstrijden: een 3-2 zege op Telstar en een 4-0 overwinning op FC Eindhoven. De overige acht duels eindigden in drie gelijke spelen en vijf nederlagen.