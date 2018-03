Breda heeft nu ook een Happy Tosti: 'Het zijn ruwe diamanten en die zie je opbloeien'

BREDA - Breda heeft sinds kort een eerste Happy Tosti-restaurant. Zoals de naam al zegt kun je er tosti’s eten, alleen het grote verschil is dat de verwarmde bammetjes hier gemaakt en gebracht worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Happy Tosti is een keten die al op meer plekken in Nederland, is gevestigd, maar die in Breda is de eerste in Brabant. Je kunt er allerlei bijzondere tosti's eten en dat dan op een vrolijke manier. Dat laatste is te zien aan de schommels in de zaak, waar de gasten op zitten. “Het idee is om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt eigenaar David Golverdingen. “We willen ze een kans geven zich te ontwikkelen. Dus we willen vanuit een sociaal concept de lekkerste tosti’s maken“.

Overzichtelijk

Xavier Moktar (32) heeft autisme. “Ik sta vooral bij de tosti’s en ik help een beetje in de spoelkeuken. Het is best wel afwisselend.” Moktar werkte eerder op andere plekken waar het heel druk was. “Dan word je voortdurend leeggezogen qua energie. Deze werkplek is best overzichtelijk voor mij. Er is weinig sprake van overprikkeling.”



Wat heel belangrijk is voor Moktar is de structuur van het werken. “Als je geen werkweek hebt is e leven een groot zwart gat. Daarom is dit voor mij heel belangrijk. Ik ben weer onder de mensen, leuke collega’s. Daar doe je het voor!”

Ruwe diamanten

Juist de tosti is een handig product voor deze business. De medewerkers kunnen het snel aanleren om ze te maken. Golverdingen:

“Maar mij is het eigenlijk vooral om de mensen te doen. Het zijn ruwe diamanten en die zie je opbloeien. Dat is het mooiste wat ik kan beleef aan de Happy Tosti.”