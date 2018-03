Stijn rolt weer op de bus, Arriva gaat rolstoelregels met chauffeurs bespreken

VUGHT - Stijn van den Bosch (17) is maandagochtend weer vol vertrouwen met de bus van Arriva naar school gegaan. De scholier kwam vorige week in het nieuws toen een buschauffeur hem in zijn rolstoel weigerde mee te nemen. Stijn bleef op de bushalte verbijsterd achter in de kou.

Arriva heeft intussen gesproken met de vader van Stijn. De excuses van de busmaatschappij zijn aanvaard en 'er is nog een bloemetje voor me onderweg', zegt Stijn.

Behalve excuses heeft Arriva ook laten doorschemeren dat het voorval met Stijn landelijk zal worden besproken met alle medewerkers van de busmaatschappij. De regels omtrent passagiers met een beperking zijn kennelijk niet voor alle buschauffeurs even duidelijk.

LEES OOK: Buschauffeur weigert Stijn (17) in zijn rolstoel mee te nemen, laat hem in de kou staan

Stijn: "Ik werd vanochtend bij de bushalte geholpen door een medepassagier. Die had vliegensvlug de plank uitgelegd zodat ik de bus in kon. Op de terugweg van school heeft een buschauffeur me daarbij geholpen. Echt fijn."

Vervelende opmerkingen heeft hij niet gehoord. "Integendeel. De buschauffeur vond het juist erg goed dat het in de media was gekomen. Volgens hem is er veel onduidelijkheid over de officiële regels met passagiers in een rolstoel."